Санкции затруднили возвращение в Индию подлодки после ремонта в России
Times of India: антироссийские санкции затруднили возвращение в Индию подлодки после ремонта
Нью-Дели, 12 января, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Транспортировка в Индию дизель-электрической подводной лодки Sindhuratna, которая прошла ремонт и модернизацию в Северодвинске, оказалась осложнена антироссийскими санкциями западных стран. Об этом 12 января сообщила газета The Times of India со ссылкой на источники.
«Антироссийские санкции создали некоторые проблемы для возвращения подлодки в Индию», — заявили изданию источники.
Также они уточнили, что сначала указанная подводная лодка должна была быть доставлена после ремонта и модернизации в Индию на коммерческом корабле-доке прямо из Северодвинска, однако из-за санкций владельцы коммерческого судна изменили условия фрахта.
При этом источники указали, что, согласно новым условиям, субмарина должна быть погружена на транспортный корабль в феврале текущего года в норвежском порту Тремсё или любом другом порту в этой стране, после чего её в течение 35 дней должны доставить в Индию.
Отметим, подлодка Sindhuratnа проходила в Северодвинске ремонт и модернизацию после серьёзной аварии и пожара, которые произошли в феврале 2014 года и в результате которых на ней погибли два человека.