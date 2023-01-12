Нью-Дели, 12 января, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Транспортировка в Индию дизель-электрической подводной лодки Sindhuratna, которая прошла ремонт и модернизацию в Северодвинске, оказалась осложнена антироссийскими санкциями западных стран. Об этом 12 января сообщила газета The Times of India со ссылкой на источники.

skeeze Подводная лодка

«Антироссийские санкции создали некоторые проблемы для возвращения подлодки в Индию», — заявили изданию источники.

Также они уточнили, что сначала указанная подводная лодка должна была быть доставлена после ремонта и модернизации в Индию на коммерческом корабле-доке прямо из Северодвинска, однако из-за санкций владельцы коммерческого судна изменили условия фрахта.

При этом источники указали, что, согласно новым условиям, субмарина должна быть погружена на транспортный корабль в феврале текущего года в норвежском порту Тремсё или любом другом порту в этой стране, после чего её в течение 35 дней должны доставить в Индию.

Отметим, подлодка Sindhuratnа проходила в Северодвинске ремонт и модернизацию после серьёзной аварии и пожара, которые произошли в феврале 2014 года и в результате которых на ней погибли два человека.