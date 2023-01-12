США, 12 января, 2023, 08:22 — ИА Регнум. На американском химическом заводе в штате Иллинойс вспыхнул сильный пожар, сообщает 12 января Reuters.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Пожар начался рано утром на заводе компании Carus Chemical, расположенном в городе Ла-Салл, примерно в 160 километрах к юго-западу от Чикаго. Почти сразу после начала возгорания произошёл мощный взрыв, разрушивший или повредивший значительную часть предприятия.

Пожарным удалось локализовать пламя, однако в воздух было выброшено значительное количество окислителя, который может представлять опасность для жителей города. Часть горожан была эвакуирована в специальные убежища.

Carus Chemical производит окислитель, используемый для очистки питьевой и сточных вод, фосфаты для борьбы с коррозией и продукты улавливания углерода, используемые для очистки воздуха.