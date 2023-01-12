Бразилиа, 12 января, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Более 1,1 тыс. человек оставили под арестом сотрудники правоохранительных органов Бразилии по обвинению в участии в беспорядках и погромах в столице страны городе Бразилиа. Об этом 11 января сообщила пресс-служба Федеральной полиции.

Протесты в Бразилии

Уточняется, что изначально в связи с беспорядками 8 января в здание Национальной полицейской академии были доставлены 1843 человека. Из них на сегодняшний день остаются под стражей 1159 человек, около 700 человек — пожилые люди, родители с детьми и люди с различными заболеваниями были освобождены. Личности всех задержанных были установлены.

Все, кто был задействован в беспорядках, включая освобождённых граждан, будут привлечены к ответственности по обвинению в терроризме, преступном сговоре, попытке госпереворота и подстрекательстве к совершению преступлений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бразилии Верховный суд выдал ордер на арест начальника службы общественной безопасности бразильской столицы. Предполагается, что ему предъявят обвинение в неспособности справиться с массовыми беспорядками.