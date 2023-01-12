Сакраменто, США, 12 января, 2023, 07:34 — ИА Регнум. На сильно пострадавший от наводнений штат Калифорния в ближайшие дни могут обрушиться новые штормы, сообщает 12 января Associated Press.

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Во многих районах штата дожди в последнее время ослабли, но синоптики предупреждают о надвигающемся на северную часть Калифорнии влажном атмосферном фронте.

По мнению учёных, Калифорния может подвергнуться воздействию ещё двух штормов. Они, судя по всему, будут не такими сильными, как семь предыдущих, но они вызовут гораздо более серьёзные последствия за счёт кумулятивного эффекта.

В настоящее время в Калифорнии от наводнений погибли 18 человек. Более половины из 58 округов Калифорнии были объявлены зонами стихийного бедствия, и устранение ущерба может стоить бюджетам более $1 млрд.

Напомним, что сильнейшие дожди в Калифорнии беспрерывно идут уже почти две недели.