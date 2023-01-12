Москва, 12 января, 2023, 06:28 — ИА Регнум. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями расследуется Следственным комитетом и прокуратурой России в отношении действующего генерального директора АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» Владимира Колмыкова, 12 января сообщает «Ъ» со ссылкой на свой источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Дело было возбуждено по части 2 статьи 201 УК РФ. Кроме того, по делу проходит бывший руководитель Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев.

Фигурантам расследования грозят тюремные сроки в 5 лет и 7,5 года. В конце сентября 2002 года между АО «НПО «Энергомаш» и ООО РД АМРОСС было заключено лицензионное соглашение в рамках контракта, который был связан с поставками жидкостных ракетных двигателей РД-180 для американских ракет-носителей Atlas.

Источник издания со ссылкой на материалы дела уточняет, что в марте 2015 года Колмыков, являясь исполнительным директором АО «НПО «Энергомаш», подписал изменения к соглашению. Следствие считает, что документ заключался на условиях, которые были невыгодны России и «Энергомашу», и это могло привести к ущербу в размере более 662 млн руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года «Энергомаш» передал заказчикам из США последние шесть жидкостных ракетных двигателей РД-180. Их проверили специалисты американских компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance и «РД АМРОСС».

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