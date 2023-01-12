Нью-Йорк, США, 12 января, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Заседание Совбеза ООН по Украине, созванное по инициативе Москвы, состоится в начале предстоящей недели. Об этом 12 января сообщил первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

Un.org Дмитрий Полянский

Полянский уточнил, что заседание Совбеза ООН по Украине, инициированное Москвой, начнётся 17 января в 23:00 мск.

«О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине в начале следующей недели я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении», — написал Полянский, указав, что российская сторона уже «приучила» своих оппонентов, что на любое заседание антироссийской направленности следует ответ на неудобную для них тему.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Совет Безопасности ООН 13 января обсудит ситуацию на Украине. Конкретная тема заседания не раскрывается.