Вашингтон, 12 января, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Готовность обеспечивать безопасность Японии в том числе при помощи ядерного оружия подтвердили Соединённые Штаты. Об этом сказано в совместном коммюнике правительств США и Японии, которое было принято 11 января по итогам переговоров глав МИД и минобороны обеих стран в формате «2+2» в Вашингтоне.

U.S. Marine Corps Флаги США и Японии

В документе указано, что США снова подтвердили свою непоколебимую приверженность обороне Японии с применением всех средств военного потенциала, включая ядерное вооружение. В своём заявлении США и Японии опираются на пятую статью договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. В этой статье речь идёт о том, что каждая сторона будет расценивать военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и реагировать на неё в соответствии с положениями конституции.

Кроме того, в документе отмечается, что стороны обсудили все вопросы, связанные с прикрытием территории Японии ядерным зонтиком США. Союзники намерены в дальнейшем углублять сотрудничество в рамках диалога о расширенном сдерживании потенциального противника, а также встреч на самом высоком уровне.