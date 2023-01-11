Москва, 12 января, 2023, 02:45 — ИА Регнум. Российские прокуроры должны усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа, заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Днем работника прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Текст поздравления опубликован 12 января на сайте Кремля. Российский лидер также отметил, что главное в работе органов прокуратуры заключается в том, чтобы граждане страны чувствовали, что они находятся под защитой закона.

Кроме того, Путин обратился к сотрудникам ведомства с призывом уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих и добровольцев, причинявших участие в специальной военной операции России, а также прав мобилизованных.

Помимо этого, президент призвал защищать конституционные права и безопасность населения регионов, включенных в состав РФ в результате воссоединения.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2023 году объемы финансирования гособоронзаказа в стране возрастут в полтора раза. 23 декабря Владимир Путин отметил, что гособоронзаказ на 2023 год должен быть выполнен на 100%.