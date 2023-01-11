Донецк, 12 января, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об увеличении размеров зарплат, пособий и пенсий на новых территориях Российской Федерации, сообщает 11 января пресс-служба российского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Так, уже с 1 января 2023 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках и в Запорожской и Херсонской областях начинает действовать минимальный размер оплаты труда, принятый в России, то есть, 16 242 рубля.

Поэтому будет увеличена оплата труда для работников бюджетных организаций. В новых субъектах будет также впервые введён раннее не существовавший там минимальный прожиточный минимум. В Донецкой и Луганской Народных Республиках он ориентировочно составит 11 200 рублей, а в Запорожской и Херсонской областях 11 644 рубля. Голикова почеркнула, что уровень жизни в новых субъектах должен равняться на уровень жизни в Российской Федерации.

Вице-премьер заявила об увеличении размеров пенсий, которые будут назначаться уже исходя из российского законодательства.

По её словам, на территориях всех четырёх субъектов заработали отделения Социального фонда, а мероприятия по предоставлению материнского капитала будут осуществляться в полном объёме.