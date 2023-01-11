Москва, 11 января, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Правительство России 10 января утвердило правила трансграничной передачи персональных данных, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Цитата из к/ф «Анон». Реж. Эндрю Никкол. 2018. Германия — США Персональные данные

В соответствии с постановлением решение о запрещении или ограничении передачи персональных данных за рубеж по представлению уполномоченных органов федеральной власти принимает руководитель и заместители Роскомнадзора. Такое решение они должен вынести в течение пяти рабочих дней после получения представления.

Решение Роскомандзора обязательны для выполнения операторами, осуществляющими трансграничную передачу персональных данных.

Правительственное постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.