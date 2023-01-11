Вашингтон, 11 января, 2023, 22:53 — ИА Регнум. Экспорт нефти из США с 31 декабря по 6 января упал почти в два раза по сравнению с предыдущими семью днями — до 2,137 млн баррелей в сутки, 11 января сообщается на сайте управления энергетической информации американского министерства энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Недельное падение стало рекордным с мая 2021 года, когда экспорт сырья из Соединенных Штатов сократился до 1,8 млн баррелей в сутки. При этом импорт нефти из США с 31 декабря по 6 января вырос — до 6,35 млн баррелей в день. Это максимальное с сентября 2022 года значение.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января агентство Bloomberg написало о том, что из-за «слишком высокой цены или несоответствия критериям» власти США отказываются от некоторых предложений по закупке нефти для восполнения стратегического резерва Соединенных Штатов.