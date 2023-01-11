Основатель «Вагнера» Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара
Соледар, ДНР, 11 января, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Город Соледар полностью освобожден. Проведена зачистка, ликвидированы около 500 военных СВУ. Об этом сообщил 11 января основатель частной военной компании «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин.
«Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии», — публикует в Телеграм-канале слова Пригожина его пресс-служба.
Как отметил бизнесмен, из населенного пункта были выведены мирные жители, а оставшимся военным ВСУ было предложено сдаться. Однако они не пожелали воспользоваться возможностью сохранить жизни и были нейтрализованы.
В настоящее время, по словам Пригожина, его бойцы приступают к зачистке разветвленной системы шахт.
Стоит отметить, что в Минобороны РФ пока информации о полном взятии Соледара нет.
Напомним, 11 января пресс-служба холдинга «Конкорд» обнародовала заявление Пригожина, что «вагнеровцы» взяли Соледар под контроль. Было также уточнено, что в городе образовался котёл, в котором идут бои.