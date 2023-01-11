Соледар, ДНР, 11 января, 2023, 21:56 — ИА Регнум. Город Соледар полностью освобожден. Проведена зачистка, ликвидированы около 500 военных СВУ. Об этом сообщил 11 января основатель частной военной компании «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

«Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии», — публикует в Телеграм-канале слова Пригожина его пресс-служба.

Как отметил бизнесмен, из населенного пункта были выведены мирные жители, а оставшимся военным ВСУ было предложено сдаться. Однако они не пожелали воспользоваться возможностью сохранить жизни и были нейтрализованы.

В настоящее время, по словам Пригожина, его бойцы приступают к зачистке разветвленной системы шахт.

Стоит отметить, что в Минобороны РФ пока информации о полном взятии Соледара нет.

Напомним, 11 января пресс-служба холдинга «Конкорд» обнародовала заявление Пригожина, что «вагнеровцы» взяли Соледар под контроль. Было также уточнено, что в городе образовался котёл, в котором идут бои.