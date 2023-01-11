Париж, 11 января, 2023, 20:49 — ИА Регнум. Во Франции предварительно установлена личность бандита, напавшего с ножом на людей на Северном вокзале Парижа. Он являлся выходцем из Ливии, ему было 20 лет. Об этом 11 января сообщил телеканал BFMTV.

Christophe Petit Tesson/EPA/ТАСС Сотрудники правопорядка на Северном вокзале Парижа где неизвестный ранил ножом несколько человек

Стало известно, что злоумышленник прибыл во Францию шесть лет назад. За эти годы он не раз попадал в руки правоохранителей за различные правонарушения. Полгода назад ему было предписано покинуть Францию, однако он остался и совершил преступление.

Напомним, 11 января мужчина совершил вооруженное нападение на Северном вокзале французской столицы. Он успел ранить несколько человек, после чего был нейтрализован сотрудниками правопорядка. Из-за ЧП был нарушен график движения поездов.