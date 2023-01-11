Москва, 11 января, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Расширение масштабов выполняемых в рамках спецоперации задач потребовало повышения уровня командования. Об этом 11 января сообщили в Министерстве обороны России.

Сергей Фадеичев/ТАСС Валерий Герасимов

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«Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе её проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооружённых сил», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в телеграм-канале.

Кроме того, это необходимо для повышения качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил), указали в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу произвёл новые назначения руководства специальной военной операцией. Так, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов стал командующим Объединённой группировкой войск (сил).

Его заместителями назначены главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.