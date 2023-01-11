Тбилиси, 11 января, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Ураганный ветер, который в течение дня 11 января бушует в Поти на западе Грузии, нанёс ущерб городской инфраструктуре, а также один человек получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Сообщается, что пострадал сотрудник мэрии, когда исполнял служебные обязанности. Его госпитализировали со множественными переломами.

Кроме того, по данным пресс-службы, ветром в городе были вырваны многие деревья, повреждены линии электропередачи и транспорт.

«В связи со сложившейся ситуацией соответствующие службы мэрии Поти работают в режиме чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

По данным грузинских СМИ, ураганный ветер нанёс ущерб инфраструктуре также в муниципалитетах Зугдиди, Абаша и Сенаки, находящихся в Западной Грузии. Ветер сносит крыши домов, повреждает ЛЭП. В Тбилиси несколько дней подряд идёт снег.