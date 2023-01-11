Генерал Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск
Москва, 11 января, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства специальной военной операцией, сообщает 11 января российское оборонное ведомство.
Согласно полученной информации, генерал армии Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск, начальником Генштаба.
Должности заместителей командующего займут главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.
В ведомстве пояснили, что повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением задач, необходимостью более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также повышением качества и эффективности управления группировками войск вооруженных сил.