Москва, 11 января, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства специальной военной операцией, сообщает 11 января российское оборонное ведомство.

Михаил Климентьев/ТАСС Сергей Суровикин и Валерий Герасимов

Согласно полученной информации, генерал армии Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой войск, начальником Генштаба.

Должности заместителей командующего займут главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

В ведомстве пояснили, что повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением задач, необходимостью более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также повышением качества и эффективности управления группировками войск вооруженных сил.