Вашингтон, 11 января, 2023, 19:25 — ИА Регнум. NASA совместно с Роскосмосом скорректирует график запусков космических кораблей на МКС. Об том 11 января сообщил руководитель американской программы полётов на МКС Джоэл Монталбано в ходе проведённой удалённо пресс-конференции.

NASA Союз МС-22

«В ближайшие недели NASA в сотрудничестве с российскими партнёрами будет планировать график полетов на несколько следующих месяцев», — сказал Монталбано.

Он также сообщил, что запуск на МКС американского космического корабля Crew-6 с астронавтами всё также запланирован на февраль.

Напомним, российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт из США Фрэнк Рубио не могут своевременно вернуться с МКС на Землю из-за неисправности корабля «Союз МС-22». Будучи пристыкованным к станции, он получил повреждение системы внешнего охлаждения из-за мелкого метеорита, летевшего со скоростью 7 тыс. метров в секунду.