Анкара, 11 января, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции нанесли удар по провинции Дахук, расположенной на севере Ирака, передает информационный портал SHAFAQ News.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Портал уточняет, что Турция атаковала объекты Рабочей партии Курдистана (РПК). Информация о возможных жертвах и разрушениях пока отсутствует. Отмечается, что целью турецких военных стали районы на севере провинции.

Турция считает Рабочую партию Курдистана одной из основных угроз национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что воздушная операция ВС Турции на севере Ирака и Сирии прошла успешно. В ходе операции были успешно уничтожены 89 целей.