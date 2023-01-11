Москва, 11 января, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Для Москвы не секрет в том, что Эстония крайне враждебно относится к России. Об этом говорится обнародованном 11 января на сайте министерства иностранных дел России заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

Она прокомментировала требование Таллина сократить число российских дипломатов в Эстонии до восьми человек.

«Русофобия возведена здесь (в Эстонии, прим. — ИА REGNUM) в ранг официальной доктрины», — отметила представитель МИД РФ.

Захарова предположила, что Таллин старается угодить «заокеанским кураторам». Она также отметила, что за такие действия наступят последствия.

«Эстонские власти должны осознавать, что любые их враждебные действия не останутся без ответа», — заявила Захарова.