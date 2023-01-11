Москва, 11 января, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Законопроект о занятости предполагает новации в установлении пособия по безработице, передает корреспондент ИА REGNUM 11 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Меняется подход при определении категории лиц, которые могут получать пособие по безработице в максимальном размере. Сейчас пособие по безработице устанавливается в процентном отношении к среднему заработку по последнему месту работы, то есть в размере, который может превышать минимальную величину этого пособия, при одновременном наличии ряда условий — речь идет, прежде всего о времени увольнения. Таким образом, в настоящий момент пособие по безработице лицам, которые в период, предшествовавший безработице, осуществляли индивидуальную предпринимательскую деятельность или были зарегистрированы в качестве самозанятых, пособие по безработице назначается в размере минимальной величины. При этом, для граждан, осуществлявших указанные виды деятельности и получавших в период, предшествовавший безработице, не заработную плату, а вознаграждение, такое вознаграждение по сути являлось заработком.

Авторы обратили внимание на то, что установление дифференцированного подхода при принятии решения о размере пособия по безработице в зависимости от вида общественно-полезной деятельности, которую гражданин осуществлял в период, предшествовавший безработице, влечет различное обращение с лицами, находящимися фактически в одинаковой жизненной ситуации, связанной с потерей работы.

В связи с этим законопроектом предусматривается возможность получения пособия по безработице для граждан, прекративших самозанятость или индивидуальную предпринимательскую деятельность, не только в минимальном, но и в максимальном размере.

Наличие 26 недель трудовых отношений в течение 12 месяцев, предшествовавших периоду безработицы, будет учитываться при расчете пособия по безработице, а также определении продолжительности его выплаты и для таких граждан, следует из документа.

Также, гражданам, прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность или самозанятость, которые осуществляли такую деятельность не менее 12 месяцев до начала безработицы и которые не имеют задолженностей перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации пособие по безработице может быть рассчитано исходя из среднего размера исчисленных налоговых отчислений, говорится в законопроекте.

В целом безработные, стоящие на учете, могут рассчитывать на пособие по безработице как минимум в размере МРОТ, то есть в 16 242 рубля в 2023 году.