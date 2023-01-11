Лондон, 11 января, 2023, 17:27 — ИА Регнум. В автобиографии «Запасной» (Spare) британский принц Гарри заявил, что был рождён «на всякий случай» — чтобы его можно было использовать как донора для его брата принца Уильяма.

ANDY RAIN/EPA/ТАСС Мемуары принца Гарри «Запасной»

Если верить этой версии, принцесса Диана и тогдашний принц Карл III рассчитывали, если понадобится, изымать у младшего из братьев какие-то органы или их фрагменты, а также кровь, для старшего, если с ним что-то произойдёт.

Напомним, в Британии накануне, 10 января, поступила в продажу автобиографическая книга принца Гарри «Запасной», изобилующая скандальными подробностями внука покойной Елизаветы II.