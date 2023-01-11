Москва, 11 января, 2023, 17:08 — ИА Регнум. На сегодняшний день девять детей с жизнеугрожающими заболеваниями из воссоединившихся с Россией регионов уже получают лекарства по линии фонда «Круг добра». Об этом 11 января рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Государственная дума России Михаил Мурашко

«Также хочу отметить, что «Круг добра» активно включился в оказание медицинской помощи, и сегодня уже девять детей получили дорогостоящие лекарственные препараты для лечения», — сказал Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что качественным здравоохранением необходимо обеспечить все российские регионы.