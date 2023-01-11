Донецк, 11 января, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин, находясь в соляных шахтах Соледара Донецкой Народной Республики, передал бойцам килограмм украинской соли. Соответствующее видео 11 января был опубликовано РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

«Чтобы разговоров не было в Америке о том, что мы за соль боремся, я передаю горному специалисту соль украинскую», — сказал Пригожин.

Он распорядился оставить соль в Соледаре после освобождения города.

Напомним, в ночь на 11 января пресс-служба холдинга «Конкорд» обнародовала заявление Пригожина, что «вагнеровцы» взяли Соледар под контроль, а в городе образовался котёл, где продолжаются бои. Тогда же было опубликовано фото, где основатель «Вагнера» находится в соляной шахте.