Москва, 11 января, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства 11 января призвал обратить внимание на необходимость достижения роста не номинальных, а реальных доходов населения.

Дарья Драй ИА REGNUM Граждане России

«Рост номинальной заработной платы — это хорошо, но это учетная позиция для нас с вами. Нам нужно добиваться ростов реальных доходов населения», — отметил Путин в ходе совещания.

Также глава Российского государства добавил, что все направленные на это действия должны осуществляться с учетом тренда снижения инфляции.

Ранее сообщалось, что на совещании с кабмином Владимир Путин напомнил о важности поддержки местных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса.