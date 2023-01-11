Москва, 11 января, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Подписание декларации о сотрудничестве Евросоюза с Североатлантическим альянсом свидетельствует о «полном подчинении» ЕС задачам НАТО. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, обнародованном 11 января.

Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press Йенс Столтенберг, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО

«Под вывесками «упрочения трансатлантической связки», «укрепления стратегического партнёрства ЕС и НАТО» продвигаются задачи, зафиксированные в принятой на саммите в Мадриде в июне 2022 года новой стратконцепции альянса», — говорится в заявлении.

Захарова подчеркнула, что вопросы безопасности в Евро-Атлантике рассматривают через призму противодействия России и военной помощи киевскому режиму, что противоречит всем обязательствам по ОБСЕ. По её словам, в новом соглашении Евросоюза и НАТО фактически «обнуляются» все претензии Брюсселя на автономию, а интересы альянса поставлены над интересами ЕС.

Представитель МИД также указала на то, что «новый уровень партнёрства» Евросоюза с НАТО делает ЕС геополитическим соперником Китая.

Напомним, декларация о сотрудничестве Евросоюза с НАТО была подписана 10 января. В ней в том числе говорится, что Североатлантический альянс является «основой коллективной обороны и безопасности союзников».