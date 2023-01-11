Дубай, ОАЭ, 11 января, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров и премьер-министр ОАЭ Мохаммед Аль-Мактум провели встречу. Об этом 11 января сообщил глава протокола премьер-министра арабской страны Халиф Сайед на своей странице в одной из соцсетей.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ОАЭ

На выложенных Сайедом в интернет фотографиях запечатлено, как Дуров пожимает руку Аль-Мактуму и потом беседует с ним.

«Приветствует основателя Telegram», — говорится в прикреплённой к фотографиям подписи.

Отметим, основатель Telegram Павел Дуров, который помимо гражданства РФ имеет гражданство Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ, несколько лет назад переехал в Дубай. При этом весной 2022 года он попросил журналистов не называть его российским гражданином.