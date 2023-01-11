Таллин, 11 января, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Эстонии 11 января потребовало от посла России в Таллине до 1 февраля сократить число российских дипломатов — до восьми человек. Об этом сообщил на пресс-конференции глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

Валерий Шарифулин/ТАСС Посольство России в Эстонии

«Целью решения является достижение паритета численности служащих посольств, это означает, что количество должностей в российских и эстонских представительствах в столицах стран будет одинаковым», — сказал Рейнсалу.

Он подчеркнул, что Москва и Таллин свели отношения к минимуму. Министр напомнил, что весной прошлого года Эстония добилась закрытия всех российских консульств на своей территории.

Рейнсалу отметил, что в российском посольстве должны остаться восемь дипломатов и 15 человек обслуживающего персонала.