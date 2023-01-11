Бангкок, 11 января, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Комары, которые переносят лихорадку денге, приобрели «пугающую устойчивость» к инсектицидам в некоторых частях Азии. Об этом заявили исследователи из Азии, пишет тайский портал Thaiger.

(сс) Dunpharlain Комар

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Невосприимчивость к воздействию химических веществ, используемых для уничтожения насекомых, которая в некоторых случаях «повысилась в тысячу раз», стала следствием череды мутаций, объясняют учёные.

Если раньше с помощью обычного количества инсектицидов можно было уничтожить почти 100% комаров, теперь он убивает всего лишь 7% насекомых. При этом десятикратная доза химического вещества позволяет уничтожить всего треть сверхустойчивых комаров-мутантов.

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Учёные указывают о необходимости поиска новых способов борьбы с комарами-мутантами, отмечая, что «масштабы ситуации намного шире, чем предполагалось ранее».

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии число случаев заболевания лихорадкой денге, зарегистрированных в 2022 году, выросло более чем на 150% в годовом выражении. Всего за прошедший год заразились 66 102 человека. При этом в 2021 году было зафиксировано 26 365 случаев заражения.