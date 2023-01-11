Москва, 11 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») опроверг сведения о возможной эмиграции экс-главы «Почты России» Максима Акимова.

Иван Шилов ИА REGNUM «Почта России»

«Только что связался с теперь уже бывшим директором «Почты России» Максимом Акимовым.

Он находится в Москве», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Парламентарий сообщил, что Акимов 10 января передавал дела своему преемнику Михаилу Волкову, после чего прошло общее собрание коллектива.

«Все сообщения о его эмиграции — фейк», — резюмировал депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ряд телеграм-каналов проинформировали о якобы начинающемся расследовании обстоятельств бегства в Израиль Максима Акимова.