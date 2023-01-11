Москва, 11 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запрет на просмотр на территории Украины российского кинофильма «Чебурашка».

Цитата из х/ф «Чебурашка». Реж. Дмитрий Дьяченко. Россия 2023 Чебурашка

«Это не нам надо объяснять, это не наша проблема. Это родителям надо объяснять детям Украины», — сказал Песков в беседе с журналистами 11 января.

Ранее сообщалось, что после успешных первых дней проката в России фильма «Чебурашка» в киевских школах появились плакаты, на которых главный герой киноленты назван «оккупантом».