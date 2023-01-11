Москва, 11 января, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Все ограничительные меры, вводимые западными странами в отношении России, будут встречать противодействие. Об этом 11 декабря журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Россия

Комментируя сообщения о намерении G7 установить два потолка цен на нефтепродукты из России, официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия предпримет все необходимые шаги, чтобы обеспечить свои интересы на энергорынке.

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«Разумеется, Россия будет делать всё, чтобы обеспечить свои интересы. То есть любые вот такие принимаемые опять рестрикционные меры, они, конечно же, будут встречать противодействие», ― подчеркнул Песков.

Он добавил, что Россия однозначно будет балансировать свои интересы, благо, что «рынок позволяет это делать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель «Большой семёрки» заявил в беседе с Rueters, что «Группа семи» (G7) хочет ввести различные предельные цены на нефтепродукты из России.

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Так, по его словам, в феврале G7 намеревается установить два уровня предельной стоимости на нефтепродукты из России. Один планируется ввести для торгуемых с премией продуктов, а другой — для торгующихся со скидкой.

В пресс-службе Минэнерго России заявили, что введение ответных мер на потолок нефтяных цен со стороны России не исключается. В ведомстве подчеркнули, что информация о конкретных действиях появится в ближайшее время.

Напомним, недружественные России страны с 5 декабря ввели потолок цен на нефть, транспортируемую морем. Таким образом они пытаются лишить Россию доходов от торговли чёрным золотом — якобы в рамках помощи Киеву.