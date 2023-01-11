Москва, 11 января, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации об оставлении несовершеннолетних на морозе в Свердловской области, сообщили в ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мороз

Ранее прошла информация о том, что в Екатеринбурге контролёр не впустила школьников в автобус и оставила их на 30-градусном морозе. Уточняется, что дети купили билеты до Шадринска с посадкой на Северном автовокзале, откуда стартовал автобус, но из-за погоды решили сесть на Южном.

Другие пассажиры автобуса пытались заступиться за детей, но контролёр оставила их на морозе. Добраться до пункта назначения они смогли лишь вечером на электричке.

Следователи проводят проверку по данному инциденту.