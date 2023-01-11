Москва, 11 января, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Пока официальных заявлений по поводу освобождения Соледара (ДНР) от ВСУ нет, но вполне можно говорить о положительной динамике, сообщил 11 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

Предложив не спешить с выводами до появления официальных заявлений об освобождении Соледара, Песков сказал: «Там есть положительная динамика в продвижении».

Он добавил, что об успехе в военных действиях можно будет уверенно говорить, когда в ходе спецоперации удастся достичь поставленных Верховным главнокомандующим целей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о переходе Соледара под контроль бойцов ЧВК «Вагнер» заявил Евргений Пригожин. Эти действия назвал переломным моментом в спецоперации врио главы ДНР Денис Пушилин.