Анкара, 11 января, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Встреча уполномоченных по правам человека Турции, России и Украины проходит 11 января в Анкаре. Переговоры проходят на полях конференции «Будущее прав человека в XXI веке».

Иван Шилов ИА REGNUM Анкара

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Ранее президент Института омбудсмена Шереф Малкоч заявил, что на встрече омбудсмены трёх стран обсудят соблюдение прав детей, обмен военнопленными и создание гуманитарного коридора.

Напомним, от России в конференции принимает участие уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, со стороны Украины присутствует Дмитрий Лубинец, Турцию представляет Шереф Малкоч. В общей сложности в конференции примут участие 70 правозащитников из 41 страны.

Ранее по теме: Москалькова встретилась с омбудсменом Украины Лубинцом

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о состоявшейся встрече с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. По её словам, стороны обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.