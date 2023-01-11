Москва, 11 января, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Рейтинг политиков 2022 года возглавил президент России Владимир Путин, которого лидером назвали более половины (55%) жителей нашей страны. Это следует из обнародованных 11 января результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Уточняется, что исследование было проведено 24 и 27 декабря 2022 года путём телефонного опроса, в нём приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних жителей России.

Согласно полученным результатам, первое место в рейтинге политиков 2022 года занял президент России Владимир Путин, которого лидером посчитали 55% респондентов. Вторым в рейтинге стал председатель правительства РФ Михаил Мишустин (21% опрошенных), третьим — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (13%).

Также указывается, что 10% участников опроса назвали политиком года главу Минобороны России Сергея Шойгу и ещё 5% — скончавшегося в 2022 году главу ЛДПР Владимира Жириновского.

При этом уточняется, что 25% жителей России затруднились назвать политика 2022 года и 7% респондентов посчитали, что таких политиков нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что свыше 60% граждан России уверены в том, что кредиты являются «путём в долговую яму».