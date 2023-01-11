Санкт-Петербург, 11 января, 2023, 11:21 — ИА Регнум. На бывшем заводе Nissan в Петербурге концерн АвтоВАЗ может наладить выпуск электромобилей, в том числе российской разработки. Об этом сообщил 11 января президент АвтоВАЗа Максим Соколов в ходе рабочей встречи с председателем Санкт-Петербургского регионального отделения СоюзМаш Александром Гуровым, вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым и председателем Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кириллом Соловейчиком.

Lada.ru Российские автомобили

По словам Максима Соколова, новая для АвтоВАЗа площадка в Петербурге обладает высоким потенциалом и компания готова рассматривать для нее дополнительные партнерские проекты, в том числе по производству созданного в Санкт-Петербурге электромобиля.

Соколов подтвердил планы АвтоВАЗа по началу производства на петербургской площадке во втором полугодии 2023 года нескольких моделей автомобилей LADA, а также по их дальнейшей локализации в 2024–2026 годах с привлечением поставщиков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Для запуска производства автомобилей LADA в Петербурге концерн АвтоВАЗ получит доступ ко всей необходимой инфраструктуре. Кроме того, АвтоВАЗ в Петербурге сможет рассчитывать на региональные программы поддержки промышленных предприятий, сообщил Кирилл Поляков.

«Мы заинтересованы в скорейшем возобновлении производства автомобилей на бывшем заводе Nissan. Петербург и Ленобласть готовы предоставить АвтоВАЗу доступ ко всей необходимой инфраструктуре, чтобы организовать ритмичный выпуск новых моделей LADA и обеспечить работой более чем двухтысячный коллектив предприятия. Поддержим АвтоВАЗ и за счет региональных программ поддержки промышленности, в том числе Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга», — заявил чиновник Смольного.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильный завод в Петербурге, ранее принадлежавший японской корпорации Nissan, перейдет в собственность группы «АвтоВАЗ» в январе–феврале 2023 года. Об этом сообщил 10 января гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов.