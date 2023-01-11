Пушилин заявил о взятии под контроль ВС РФ большей части Марьинки
Марьинка, ДНР, 11 января, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Город Марьинка Донецкой Народной Республики практически полностью находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации. Об этом 11 января в эфире программы «Соловьёв Live» заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.
«Практически весь населенный пункт под нашим контролем. Но тем не менее на окраинах противнику удалось закрепиться в жилом секторе, немногочисленных застройках. Это вносит отпечаток на сроки освобождения данного населенного пункта», — заявил Пушилин.
10 января основатель группы ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о взятии под контроль города Соледара.
Ранее Пушилин заявлял, что после освобождения города Соледара от Вооруженных сил Украины все силы будут направлены на освобождение Артёмовска и Северска.