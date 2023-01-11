Марьинка, ДНР, 11 января, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Город Марьинка Донецкой Народной Республики практически полностью находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации. Об этом 11 января в эфире программы «Соловьёв Live» заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Практически весь населенный пункт под нашим контролем. Но тем не менее на окраинах противнику удалось закрепиться в жилом секторе, немногочисленных застройках. Это вносит отпечаток на сроки освобождения данного населенного пункта», — заявил Пушилин.

10 января основатель группы ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о взятии под контроль города Соледара.

Ранее Пушилин заявлял, что после освобождения города Соледара от Вооруженных сил Украины все силы будут направлены на освобождение Артёмовска и Северска.