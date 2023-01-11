Москва, 11 января, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Пакет мер, нацеленных на то, чтобы в Россию вернулись уехавшие IT-специалисты, разрабатывает Минцифры РФ, пишет 11 января «Коммерсантъ». Обсуждаются эти меры с конца прошлого года, они могут быть приняты в ближайшее время.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Предполагается, что специалистам сферы IT будет гарантирована бронь от призыва в ряды ВС РФ. Кроме того, им обеспечат бесплатный перелёт в РФ.

При этом, отмечает со ссылкой на экспертов издание, планируется повышение НДФЛ, что вызовет желание специалистов уходить из российских IT-компаний, меняя их на зарубежные.

Комментируя эту информацию, глава компании «Руссофт» Валентин Макаров подтвердил данные о возможности предоставления брони от призыва в ВС РФ и об оплате перелёта. Про налоги он сказал, что запрет удалённой работы и повышение налогов до 30% принесут вред, «поскольку IT-специалисты массово начнут увольняться».