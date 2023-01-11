Вашингтон, 11 января, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX вновь перенесла на сутки запуск своей ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была доставить на околоземную орбиту 51 мини-спутник Starlink, сообщается на сайте организации.

SpaceX Ракета Falcon 9

Новой датой планируемого старта назначено 12 января. Запуск должен будет произведен с базы военно-воздушных сил США Ванденберг (штат Калифорния) в 19:48 по местному времени (03:48 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января британская компания по запуску орбитальных спутников Virgin Orbit не смогла выполнить миссию по выведению на орбиту Земли новых космических спутников.