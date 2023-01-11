Москва, 11 января, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Командир взвода плавающих паромов лейтенант Александр Баранов обеспечил переправу военнослужащих Вооруженных сил РФ, несмотря на обстрелы района из артиллерийских орудий и минометов со стороны ВСУ, сообщается в телеграм-канале Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Его подразделение выполняло боевую задачу по налаживанию переправы через одну из водных преград. Киевские боевики начали обстрел, стремясь помешать переброске российских военнослужащих.

Отмечается, что действия ВСУ не заставили лейтенанта покинуть место наведения до завершения работы по переправе и не помешали ему продолжать руководство личным составом.

Баранов вместе с подчиненными организовал грамотную оборону и отражал атаки противника. В ведомстве указали на то, что лейтенант Баранов был награжден орденом Мужества за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января боец частной военной компании «Вагнер» рассказал о подвиге российских летчиков СУ-24М, которые героически погибли в ходе спецоперации в районе Артёмовска.