Донецк, 11 января, 2023, 06:02 — ИА Регнум. Ополченец из Донецкой Народной Республики Леонид Кудрявцев после возвращения домой из украинского плена сообщил подробности пыток, которые применялись киевскими боевиками против него.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам добровольца, чаще всего над ним издевались, избивая его.

«Вначале меня в гараже держали в каком-то поселке… Били, избивали, ногу пробили сразу. В основном избивали больше», — рассказал ополченец в беседе РИА Новости

Кроме того, Кудрявцев заявил, что против него применяли электрический ток. Он также сообщил, что боевики ВСУ отрезали ему палец.

После этого, как отметил ополченец, ему наложили кровоостанавливающие турникеты и надели мешок на голову, а затем перевезли в другое место. Кудрявцев предположил, что тогда его доставили в Авдеевку, где он был подвергнут повторному допросу после перевязки.

Доброволец отмечает, что киевские боевики требовали от него предоставить информацию о количестве и расположении военной техники, живой силы, а также пунктах размещения ополченцев. Кудрявцев смог выбраться из плена 1 декабря после переговоров о возвращении 50 российских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января в телеграм-канале основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина был опубликовано интервью киевского боевика Сергея Панаса, взятого в плен российскими бойцами.