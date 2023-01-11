Вашингтон, 11 января, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Жесткой критике подвергли главу киевского режима Владимира Зеленского читатели американского издания Breitbart 10 января в связи с планами политика выступить с «особым посланием мира» на «Золотом глобусе — 2023».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Церемония вручения наград премии «Золотой глобус» Голливудской ассоциации иностранной прессы за заслуги и достижения в области кинематографа и телевидения состоится в ночь с 10 на 11 января. Зеленский намерен выступить на церемонии с «особым посланием мира».

Многие читатели издания назвали Зеленского «типичным жуликом и попрошайкой», который будет использовать своё выступление как ещё один шанс попросить «денег, еды, лекарств, военного снаряжения и снова денег».

Один из комментаторов саркастически предположил, что после своего выступления Зеленский пустит свою шляпу по кругу с просьбой кидать в неё только крупные купюры.

«Так, стоп! мужик, который наотрез отмел все мирные переговоры, выступит с посланием мира? Ну уж нет, я на эту клюкву не покупаюсь!» — так отреагировал один из читателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в Оттаве Олег Степанов назвал нелепым заявление властей Канады о помощи киевскому режиму на фоне внутренних проблем в стране.