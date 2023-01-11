Москва, 11 января, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Военно-космические силы России начали применять в ходе специальной операции РФ на Украине модернизированные вертолеты Ка-52М, на которых установлены ракеты «Изделие 305».

Дарья Антонова ИА REGNUM Ударный вертолёт Ка-52

«В рамках специальной военной операции силами армейской авиации ВКС России в настоящее время применяются модернизированные ударные вертолеты Ка-52М», — сообщил в интервью РИА Новости информированный источник.

Он отметил, что новые высокоточные ракеты «Изделие 305» ранее применялись с вертолетами Ми-28НМ. По словам источника, использование такого боеприпаса превращает Ка-52М и Ми-28НМ в важнейшую ударную силу переднего края, позволяющую поражать командные пункты, склады и другие объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября ТАСС, со ссылкой на военно-промышленный комплекс России, распространило информацию о том, что российские военные испытали модернизированный ударный вертолет Ка-52М.

4 января ТАСС сообщило, что Арсеньевский авиазавод в Приморье поставил российской армии десять первых новейших вертолётов Ка-52М, усовершенствованных для уничтожения военных целей.