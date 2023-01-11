Лима, 11 января, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Перу начала расследование в отношении президента страны Дины Болуарте и премьер-министра республики Альберто Отаролы, касающееся дела о геноциде в результате гибели граждан на демонстрациях, 10 января сообщило ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Перу

Фигурантами расследования также являются глава перуанского МВД Виктор Рохас и министр обороны Хорхе Чавес. Также проверяется виновность указанных лиц в причинении тяжкого вреда здоровью в ходе манифестаций в декабре 2022 года и январе 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января председатель совета министров Перу Альберто Отарола заявил, что в перуанской провинции Хулиака группа демонстрантов заживо сожгла в автомобиле полицейского.