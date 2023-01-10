Москва, 11 января, 2023, 02:42 — ИА Регнум. Состоялась запланированная встреча между уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Об этом 11 января сообщила российский омбудсмен в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Татьяна Москалькова

Как уточнила Москалькова, в ходе ранее запланированной встречи она и украинский омбудсмен Лубинец обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.

Сообщение Москалькова сопроводила фотографией, на которой запечатлены она и украинский омбудсмен во время встречи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах уполномоченного по правам человека в России Москальковой встретится с украинским омбудсменом Лубинцом. Встреча предполагалась в Турции, в рамках форума, организатором которого выступил турецкий омбудсмен.