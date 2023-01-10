Лима, 11 января, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Толпа демонстраторов в Перу заживо сожгла полицейского в его автомобиле, 10 января заявил председатель совета министров страны Альберто Отарола в ходе выступления перед перуанским парламентом, сообщает издание El Buho.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Перу

Он отметил, что происшествие произошло в провинции Хулиака, когда протестующие остановили полицейский автомобиль, в котором находились двое стражей порядка.

Отарола уточнил, что одного из сотрудников полиции избили, а второго сожгли. Чиновник осудил действия демонстраторов, а также призвал к миру.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в перуанской провинции Сан-Роман объявили, что во время антиправительственных акций протеста в Перу погибли 12 человек и еще 38 пострадали.