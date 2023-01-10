Соледар, ДНР, 11 января, 2023, 01:04 — ИА Регнум. Территория города Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью взята под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Об этом 10 января сообщил основатель группы Евгений Пригожин в социальной сети «ВКонтакте», на странице компании «Конкорд», владельцем которой он является.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

Как уточнил Пригожин, под контролем подразделений ЧВК «Вагнер» находится вся территория города Соледара. В центре города образован котёл, в котором продолжаются городские бои.

По словам Пригожина, в штурме Соледара принимали участие исключительно бойцы «Вагнера».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил взятие под контроль российскими подразделениями города Соледара.