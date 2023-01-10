Варшава, 10 января, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Информацию об увольнении чиновника из-за разговора президента Польши Анджея Дуды с российскими пранкерами опровергли в канцелярии польского лидера. Об этом 10 января написал шеф бюро международной политики канцелярии президента Якуб Кумох в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Кумох назвал «ерундой, высосанной из пальца» информацию, распространённую радиостанцией RMF FM об увольнении директора бюро международной политики канцелярии президента Петра Гиллерта.

Как уточняет Кумох, увольнение Гиллерта было событием, запланированным несколько месяцев назад. Причиной увольнения Гиллерта, по словам Кумоха, было получение им другого предложения. Также Кумох отметил, что именно он упрашивал Гиллерта остаться в канцелярии до конца года.

«Никто Петра не выгонял. Он профессиональный дипломат и любимый начальник», — добавил Кумох.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным радиостанции RMF FM, после разговора президента Польши Анджея Дуды с российскими пранкерами якобы был уволен директор бюро международной политики канцелярии президента Петр Гиллерт, формально отвечавший за телефонную связь польского лидера с лидерами других государств.