Москва, 10 января, 2023, 20:52 — ИА Регнум. России в нынешних условиях стоит отложить масштабные стройки, укрепить финансы регионов и навести порядок в госзакупках, уверен глава фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Сергей Карпухин/ТАСС Алексей Нечаев

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета по итогам 2022 года составил 3,3 трлн рублей (2,3% доли валового внутреннего продукта).

«Неудивительно. Надежды на нефтяные доходы не оправдались. И кто-нибудь обязательно предложит затыкать бюджетные дыры повышением налогов и новыми проверками бизнеса», — отметил Нечаев в своем телеграм-канале.

Депутат обратил внимание на то, что последние годы правительство РФ под руководством Михаила Мишустина снижало налоговую и административную нагрузку на бизнес.

«Чтобы на что-то решиться, нужно от чего-то отказаться. Нужна специальная экономическая операция. У нас до сих пор довоенные, даже доковидные расходы бюджета. Пора меньше тратить. Нет у нас лишних триллионов. Каждая копейка на счету. Отложить масштабные стройки до лучших времён, навести порядок в госзакупках, укрепить финансы регионов. В том числе, чтобы исполнить социальные обязательства», — добавил лидер фракции в Госдуме.

Нечаев считает, что российская экономика и доходы бюджета в 2023 году просядут ещё сильнее.

«Сокращать федеральные расходы нужно сейчас, не дожидаясь весны», — заключил он.