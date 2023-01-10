Минкультуры ДНР рассказало о разграблении церквей военными ВСУ

Донецк, , 20:22 — REGNUM Украинские военные при отступлении с территории Донецкой и Луганской народных республик разграбили церкви. Об этом 10 января сообщила пресс-служба министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

Разрушенный храм в Волновахе © Михаил Терещенко/ТАСС

Кроме того, сообщается, что с замыслом напугать священнослужителей и прихожан ВСУ заминировали часть храмов и прихрамовых комплексов.

«Украинские националисты умышленно обстреливали церкви, чтобы лишить мирных жителей оставляемых ими территорий возможности ходить на службу. Оставляемые храмы нередко разграблялись, из них националисты выносили иконы и святыни», — рассказал представитель министерства.

В минкультуры также уточнили, что благодаря смелости настоятелей и прихожан, а также действиям военнослужащих РФ большую часть святынь удалось сохранить.

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